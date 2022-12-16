Число заболевших COVID-19 в России за сутки превысило 8 тысяч

16 дек. 11:18

В России за минувшие сутки выявили 8 451 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 2 131, в Санкт-Петербурге – 1 098, в Подмосковье - 211. В Краснодарском крае - 83, в Ставропольском крае - 92 в Крыму - 38, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 3, в Адыгее - 10, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 20, в Северной Осетии - 9, в Ингушетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 21 701 321 человек. Госпитализированы за сутки 1 400 человек. Умерло за сутки 59 человек, с начала пандемии - 392 891.