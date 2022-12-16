В Хургаде застряли около 500 туристов из России

16 дек. 11:16

Из Хургады в Россию не могут вылететь сотни туристов.

Рейс должен был состояться в четверг в 14.30, теперь вылет обещают вечером в пятницу. Туристов, ждущих возвращения домой, временно разместили в одном отеле, пишет РИА Новости.

"Вылет вашего рейса будет в 22:00 (в пятницу - ред.), автобус за вами приедет в 18:40", - сообщил россиянам представитель TEZ Tour в Хургаде.

"Мы не смогли продолжить отдых в своем отеле, нас забрал автобус и привез в гостиницу AMC Royal Hotel, гид ничего нам не пояснил, лишь сообщил, что рейс отложен", – поделился один их отдыхающих.

Туроператор подтверждает переселение туристов. "Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт к вывозному рейсу", - объяснили в пресс-службе.

Накануне тысяча клиентов Tez Tour не смогла вылететь из Москвы в Египет, авиакомпания iFly планировала отправиться в Египет через Сирию, но Росавиация сообщила, что считает регион, потенциально опасным для полетов гражданских воздушных судов.

В TEZ Tour сообщают, что "клиенты компании, которые должны вылететь в Россию на вывозных рейсах с курортов Египта, продолжают свой отдых в отелях до последующего уведомления".

Перевозчику iFly рекомендовано "принять меры по перевозке пассажиров рейсами других авиакомпаний, выполняющих международные полеты в Египет".