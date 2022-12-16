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Грузия за 11 месяцев 2022 года заработала на туризме рекордную сумму денег

Грузия за 11 месяцев 2022 года заработала на туризме рекордную сумму денег

В период с января по ноябрь 2022 года доходы Грузии от международных туристических поездок достигли рекордного показателя. Об этом сообщили 16 декабря в Национальной администрации туризма Грузии.

Как отмечается, за это время Грузия заработала на путешествиях $3,1 млрд.

Эти,данные превышают допандемийные, полученные в 2019 году, на 3,5%. В то же время доход туристической отрасли за первые 11 месяцев года вырос на 83,4% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

В Национальной администрации туризма Грузии также рассказали, что в ноябре прибыль превысила $305 млн, что на 51,2% выше аналогичного показателя 2019 года и на 74,9% выше показателя 2021 года, передает ТАСС.

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