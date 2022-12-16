Новые иномарки в России закончатся через месяц

16 дек. 11:03

Запасов иномарок на складах российских автодилеров хватит еще на месяц продаж, пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров.

Новых автомобилей иностранных брендов в России осталось 20-30 тыс, при этом уже практически закончились модели средней ценовой категории фирм Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen.

"По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами", - сообщил председатель совета директоров ГК "БН-Моторс", вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Параллельный импорт не в состоянии покрыть спрос, уже в следующем году дефицит новых машин может достичь миллиона единиц.