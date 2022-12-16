Россия нарастила инвестиции в Азербайджан в 10 раз

16 дек. 10:38

В период с января по сентябрь 2022 года прямые инвестиции России в Азербайджан выросли в 10,5 раза и достигли $377,6 млн. Об этом сказано в отчете Центрального банка АР (ЦБА).

Таким образом, Россия вошла в Топ-5 стран по прямым инвестициям в экономику Азербайджана.

В ЦБА отмечают, что первое место по данному показателю занимает Великобритания - $1,2 млрд. Далее следуют Турция ($751,6 млн), Кипр ($618,4 млн) и Иран ($256,2 млн).

В топ-10 стран входят также США ($231 млн), Япония ($203,4 млн), Швейцария ($156,1 мл), Норвегия ($113,5 млн) и ОАЭ ($60,3 млн).

В отчете говорится, что общий объем инвестиций за указанный период составил $4,5 млрд, что почти на 25%, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным регулятора, 69,8% прямых зарубежных инвестиций направлено в нефтегазовый сектор, 30,2% - в ненефтяной сектор.