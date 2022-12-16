РЖД отказался от традиционных бумажных билетов на поезда

16 дек. 10:34

Почти во всех кассах РЖД в России билеты на поезда дальнего следования теперь выдают в виде чековой ленты, привычные бумажные бежевые бланки уходят в прошлое, пишет РИА Новости.

В пресс-службе РЖД пояснили, что большинство пассажиров сегодня приобретают билеты онлайн, а кассы с пандемии переходят на новый формат билетов, это чековая лента с информацией о поезде и пассажире.

"Все кассы ФПК при оформлении проездных документов выдают билеты, распечатанные на специальной чековой термоленте с реквизитами поездки", - сообщили РЖД.

Приобрести привычный бежевый билет пока еще можно на небольших станциях.