Московских воителей ждет ранний час пик

16 дек. 9:05

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендует водителям в вечерний час пик воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на личных авто на более позднее время, информирует официальный Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вечерний час пик начнется раньше - около 16:00. И растянется до 20:00. Рекомендуем отложить поездки в этот промежуток времени или выбрать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, а вам никуда не опоздать", - говорится в публикации.

Также ЦОДД отмечает, что движение в вечернее время будет затруднено в центральной части города на магистралях по направлению в область и на тех участках, где есть подъемы – на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы.