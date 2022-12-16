Глава КБР исполнит пожелания детей в канун Нового года

16 дек. 9:53

Руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил о начале благотворительной акции "Елка желаний" в регионе.

"Как и в прошлые годы, на "Елке желаний" волонтеры собрали пожелания воспитанников социальных учреждений, ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без родительского тепла, детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вместе осуществим новогодние мечты детей, которые особенно нуждаются в нашей поддержке", - написал он в Telegram-канале.

Коков снял с "Елки желаний" три открытки от юных жителей КБР, которые нуждаются в поддержке.

Среди пожеланий было письмо подростка, мечтающего о наборе для рыбалки и "мягких" наушниках, письмо от другого подростка, который хочет получить в подарок смарт-часы, а также желание подростка, мечтающего о графическом планшете.

Коков подчеркнул, что обязательно исполнит все три желания.

Помимо главы региона, в акции приняли участие сотрудники исполнительной и законодательной власти Кабардино-Балкарии.