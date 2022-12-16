Азербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в борьбе с коррупцией

16 дек. 9:44

Азербайджан и Таджикистан заключили соглашение об антикоррупционном сотрудничестве. Соответствующий документ оформили Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана и Генеральная прокуратура Азербайджана, сообщили в пресс-службе таджикского агентства.

Целью подписанного соглашения является реализация, поддержание и укрепление сотрудничества в сфере противодействия, предупреждения и борьбы с коррупцией.

На встрече руководитель таджикского антикоррупционного агентства Сулаймон Султанзоды и Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев выразили уверенность, что установление взаимовыгодного сотрудничества в данной области в будущем еще больше укрепит дружественные отношения двух стран и положительно скажется на укреплении противодействия коррупции, передает ТАСС.