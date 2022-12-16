Разбойник из Узбекистана напал ночью на 13 магазинов

16 дек. 9:33

В Наманганской области Узбекистана вор-рецидивист ограбил 13 магазинов за одну ночь, он уже задержан полицией, сообщает пресс-слжба УВД по региону.

"Задержанный вел скрытое наблюдение за магазинами, расположенными в Мингбулакском районе. Затем в течение одной ночи он совершил кражи в 13 магазинах, присвоив товары на 130 млн сумов ($11,6 тыс)", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее преступник четырежды попадался на краже. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная повторно, или опасным рецидивистом". Разбойнику грозит до 8 лет лишения свободы.