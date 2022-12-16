Казахстан избавится от несанкционированных свалок к 1 июня 2023 года

16 дек. 9:22

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил акиматам к лету ликвидировать все несанкционированные свалки в республике.

В Казахстане действует 3005 полигонов твердых бытовых отходов ТБО, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. В планах строительство еще 20 полигонов в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Раздельный сбор мусора внедрен в 142 населенных пунктах, сортировка – в 101 населенном пункте.

Экологическим и санитарным нормам соответствует только 21% всех действующих полигонов ТБО, отметил Смаилов. При этом ежегодно образуется 4-4,5 млн тонн бытового мусора. По его словам, региональные власти ненадлежащим образом организовывают системы сбора отходов.

"Данная тенденция приводит к повсеместному образованию стихийных свалок, на ликвидацию которых затрачиваются бюджетные средства. В частности, инфраструктура для переработки строительных отходов организована только в Костанайской области и в столице. В оставшихся регионах она отсутствует", - заметил премьер.

Смаилов поручил акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки, а также ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.