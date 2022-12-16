Солнечные электростанции в Узбекистане построят компании из ОАЭ, Франции и Турции

16 дек. 8:43

Тендеры на строительство и эксплуатацию трех солнечных фотоэлектрических станций в Узбекистане выиграли компании из ОАЭ, Франции и Турции.

Станции будут возведены в Бухарской, Наманганской и Хорезмской областях. Общая мощность трех солнечных фотоэлектрических станций составит 500 МВт.

Эмиратская компания MASDAR построит станции мощностью 250 МВт в Бухарской области, предложение составляет 3,044 цента за киловатт-час произведенной электроэнергии.

Турецкая Alarko займется строительством станции мощностью мощность 150 МВт в Наманганской области, 4,828 центов за киловатт-час произведенной электроэнергии.

Французская компания Voltalia будет строить станцию в Хозремской области, мощность 100 МВт, 2,888 центов за киловатт-час произведенной электроэнергии.