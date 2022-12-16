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Задержаны подозреваемые в подрыве полицейского автобуса в Турции

Задержаны подозреваемые в подрыве полицейского автобуса в Турции

Полиция задержала по горячим следам двух подозреваемых в подрыве автобуса на юго-востоке страны, в результате которого ранения получили восемь стражей порядка, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к взрыву", - сообщил он, отметив, что потерпевшие получили легкие ранения, медицинская помощь им оказана на месте.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на выезде из города Диярбакыр, где было приведено в действие взрывное устройство в припаркованной у дороги машине.

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