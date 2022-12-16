МИД России: переговоры по газовому союзу продолжаются

16 дек. 8:31

Россия, Узбекистан и Казахстан продолжают переговоры по газовому союзу, не стоит доверять интерпретациям СМИ о ходе дискуссий, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин, пишет РИА Новости.

Посол отметил, что "медийном пространстве появляются цитаты наших партнеров по переговорам, вырванные из контекста", например, Узбекистана. "И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены», - сказал Сентюрин.

По его словам, могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная "на ногах", но не стоит делать из этого вывод, что страна не принимает проект. «Как минимум, сейчас идет процесс изучения этого предложения, этого подхода", - добавил посол.