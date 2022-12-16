В Россию из Ирана поступило почти 14 тонн перца, зараженного цветочным трипсом

16 дек. 8:20

Из Ирана в Россию прибыла партия свежего перца, Россельхознадзор выявил в продукции цветочный трипс.

"Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения ООО "Мультимодальные Транспортные Системы", в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии свежего перца (происхождение - Исламская Республика Иран) весом 13,93 тонны был выявлен карантинный для РФ объект - западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande)", - сообщила пресс-служба ведомства.

Перец из Ирана был обеззаражен в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, добавили в Россельхознадзоре.