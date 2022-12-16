Тбилиси примет новогодний книжный фестиваль

16 дек. 8:20

Новогодний книжный фестиваль открывается в пятницу в тбилисском выставочном центре "Экспо-Джорджия".

Фестиваль объединит два мероприятия – это новогодний фестиваль книги, основателем которого является Ассоциация издателей и распространителей книг, а также детский книжный фестиваль, основанный в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги".

В рамках мероприятия будут представлены книги и интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых. В фестивале примут участие почти все действующие в Грузии издатели и организации. Гостям фестиваля предложат скидки, особенно на детскую литературу. Фестиваль продлится до 18 декабря, передает Sputnik Грузия.