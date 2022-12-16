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СМИ: машина взорвалась на юго-востоке Турции

СМИ: машина взорвалась на юго-востоке Турции

По меньшей мере восемь полицейских получили ранения в пятницу в результате взрыва машины в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции, передает телеканал NTV.

Уточняется, что при следовании полицейской машины на трассе Диарбакыр - Мардин с помощью дистанционного устройства была приведена в действие взрывчатка в припаркованном у дороги автомобиля. К месту ЧП переброшены дополнительные силы безопасности. Раненые госпитализированы. Район взрыва блокирован, проводится антитеррористическая операция.

По данным СМИ, последствия происшествия выясняются.

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