СМИ: машина взорвалась на юго-востоке Турции

16 дек. 8:15

По меньшей мере восемь полицейских получили ранения в пятницу в результате взрыва машины в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции, передает телеканал NTV.

Уточняется, что при следовании полицейской машины на трассе Диарбакыр - Мардин с помощью дистанционного устройства была приведена в действие взрывчатка в припаркованном у дороги автомобиля. К месту ЧП переброшены дополнительные силы безопасности. Раненые госпитализированы. Район взрыва блокирован, проводится антитеррористическая операция.

По данным СМИ, последствия происшествия выясняются.