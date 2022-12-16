Пожар произошел в Карагандинской области, шесть человек погибли

16 дек. 7:55

В поселке Актау Карагандинской области из-за пожара в пятиэтажном жилом доме погибли шесть человек, в том числе двое детей, информирует пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

Уточняется, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже произошло горение на площади 40 кв м.

"До прибытия подразделений ДЧС из подъезда жильцами вынесены на улицу тела 5-ти человек (мальчиков 2007, 2010 года рождения, женщин 1983, 1991 года рождения, мужчины 1991 года рождения). Погибшие пытались самостоятельно эвакуироваться из квартир верхних этажей через задымлённый подъезд", - приводит сообщение экстренного ведомства Sputnik Казахстан.