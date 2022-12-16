Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации

16 дек. 7:11

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравляя в пятницу соотечественников с государственным праздником - Днем независимости, отметил, что республика вступила в новый этап своей модернизации, который требует от жителей упорного труда.

По его словам, независимость – это высочайшее достояние, мы все обязаны беречь ее как зеницу ока. «Защита суверенитета и территориальной целостности страны - наш священный долг. Нынешний год стал переломным для нашего государства. Мы столкнулись с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолеваем все испытания», - сказал он.

Далее Токаев отметил, что запустив масштабные политические и экономические реформы, Казахстан вступил в новый этап модернизации страны. «Успех этих начинаний зависит от каждого из нас», - подчеркнул глава государства.