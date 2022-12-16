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Шольц: ЕС достигнет финального решения о лимите цен на газ в понедельник

Шольц: ЕС достигнет финального решения о лимите цен на газ в понедельник

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза достигнут финального решения о лимите цен на газ в понедельник, 19 декабря.

«Это очень сложная тема с техническими особенностями. Нужно найти способ, при котором высокие цены на энергоносители снизятся, не поставив при этом под угрозу надежность поставок и финансовую стабильность. Эта цель стоит перед всеми, кто приехал сегодня сюда», - цитирует Шольца РИА Новости.

Также он отметил, что  механизм, который планируется принять в отношении «потолка цен» на российский газ должен стать справедливым для всех стран Европейского союза.

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