Шольц: ЕС достигнет финального решения о лимите цен на газ в понедельник

16 дек. 6:45

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза достигнут финального решения о лимите цен на газ в понедельник, 19 декабря.

«Это очень сложная тема с техническими особенностями. Нужно найти способ, при котором высокие цены на энергоносители снизятся, не поставив при этом под угрозу надежность поставок и финансовую стабильность. Эта цель стоит перед всеми, кто приехал сегодня сюда», - цитирует Шольца РИА Новости.

Также он отметил, что механизм, который планируется принять в отношении «потолка цен» на российский газ должен стать справедливым для всех стран Европейского союза.