Чавушоглу: Анкара выступает за продление механизма ООН по гумпомощи Сирии

16 дек. 6:25

Анкара выступает за продление действия механизма доставок гуманитарной помощи в Сирию в свете требований резолюции 2042 СБ ООН, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Срок действий механизма, продленного ранее на шесть месяцев, истекает 10 января 2023 года», - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом в Анкаре, передает "Анадолу".

Министр отметил, что продление поставок гумпомощи в Сирию важно для миллионов жителей Сирии.