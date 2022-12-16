Французские футболисты сыграют в финале ЧМ-2022 в форме, сшитой в Грузии

16 дек. 5:25

Сборная Франции по футболу сыграет в финале чемпионата мира в форме, сшитой в Грузии. Об этом сообщил директор Агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.

"Действующий чемпион мира – национальная сборная Франции – играет в одежде, сшитой бенефециаром "Производи в Грузии" компанией "Аджара текстиль", – поведал он.

Хидурели также пожелал успехов игрокам сборной Франции.

Компания "Аджара текстиль", которая сотрудничает со всеми известными брендами спортивной одежды, сшила для сборной Франции 150 тыс комплектов формы для сборной Франции. В форме, сшитой в Грузии, на ЧМ-2022 также играли футболисты сборной Хорватии, Нидерландов, Португалии, Польши и Англии, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, финал чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции, состоится 18 декабря. Начало – в 18:00 (мск). Днем ранее пройдет матч за 3-е место, в нем сойдутся команды Хорватии и Марокко.