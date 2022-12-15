В 2023 году в Ингушетии появится брендовый туристической маршрут

15 дек. 23:50

В Ингушетии собираются в 2023 году запустить первый в регионе национальный брендовый маршрут, который охватывает и горы, и равнины. Об этом на встрече с главой республики Махмуд-Али Калиматовым заявил председатель Комтуризма региона Беслан Мизиев.

Он подчеркнул, что протяженность маршрута составит более 100 км. "Мы ожидаем, что он начнет функционировать в 2023 году ", - сказал Мизиев.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что в нынешнем году Ингушетия выиграла субсидию Рocтуризма на сумму 82 млн рублей, блaгoдаря кoтoрoй 23 грантoпoлучатeля благoуcтраивают туриcтичecкиe маршруты в рeгиoнe, передает "Интерфакс-Юг".