В Швеции не ждут быстрой ратификации Турцией заявки в НАТО

15 дек. 23:55

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем считает, что не стоит ждать быстрой ратификации Турцией заявки Швеции в НАТО.

Через неделю руководитель шведского внешнеполитического ведомства обсудит данный вопрос на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, передает газета Dagens Nyheter.

"Мы ориентируемся на саммит НАТО в Вильнюсе <...> Каждый день, когда этот процесс неоправданно затягивается, это потерянный день. И это очень, очень плохо, у нас серьезная ситуация с безопасностью в мире", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.