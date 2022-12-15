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Послы стран Евросоюза согласовали девятый санкционный пакет против России

Послы стран Евросоюза согласовали девятый санкционный пакет против России

Послы 27 стран Европейского союза согласовали девятый пакет санкций в отношении России. Об этом в своих социальных сетях сообщило сегодня чешское председательство в Совете ЕС, передает ТАСС.

Как отмечается, новый пакет санкций будет оформлен 16 декабря по письменной процедуре.

"Это третий пакет санкций, согласованный в рамках чешского председательства в Совете ЕС, он будет утвержден завтра по письменной процедуре", - сказано в заявлении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в рамках очередного пакета санкций против России внести в черный список до 200 физических и юридических лиц, включая три банка, компании военно-промышленного и горнодобывающего секторов. ЕС также планирует запретить вещание еще четырех рoccийских тeлeкaнaлoв, ввecти oгрaничeния нa экcпoрт в Рoccию тeхнoлoгий и кoмплeктующих для прoизвoдствa бecпилoтникoв.

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