В ОАЭ открыли кошерный магазин для растущего еврейского населения

За последние два года еврейская община в ОАЭ стала значительно больше, а спрос на кошерные продукты увеличился. Как отмечает Al-Monitor, первый в Персидском заливе кошерный супермаркет для обслуживания растущего еврейского населения открылся на этой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах. Магазин под названием ”Римон” (”гранат” на иврите) находится в Дубае в пяти минутах езды от Еврейского общинного центра, где расположена синагога, а также проводятся уроки по изучению Торы и собрания членов общины.

Леви Духман, равнин-резидент ОАЭ, приложил немало усилий для открытия супермаркета. ”Приехав сюда восемь лет назад, я осознал необходимость расширения еврейской инфраструктуры, - говорит Духман. - Полностью кошерный супермаркет, куда могут приходить еврейские семьи и туристы, огромный шаг на пути к нормализации и обеспечению достойной жизни евреев в ОАЭ”.

Открытие супермаркета состоялось в праздничный сезон, когда большой спрос на традиционные продукты питания. Полки забиты популярными израильскими чипсами, вареньем, супами и прочими продуктами. Еврейский праздник Ханука начинается 18 декабря и продлится восемь дней до 26 декабря.

”Ханука - важнейший праздник для нашей общины. Он символизирует триумф света над тьмой, - объясняет Духман. - Супермаркет, где семьи смогут покупать кошерные продукты для торжества, усиливает ощущение безмерного счастья”.

Управляют супермаркетом Соня и Алек Селлемы, которые работают над созданием еврейской инфраструктуры в ОАЭ. Они уже основали там детский сад с возможностью изучения английского, иврита, французского, арабского и русского языков.

На время шаббата, супермаркет будет закрыт: с ночи пятницы до воскресенья.

ОАЭ проживают в основном мусульмане-сунниты, но кошерные продукты отличаются от халяльных, производимых с соблюдением исламского закона. Ислам, например, разрешает потребление всех съедобных морских и пресноводных созданий, в то время как кошер позволяет есть только тех существ, у которых есть чешуя и плавники. Моллюски употреблять в пищу запрещено.

По данным израильского министерства туризма, с момента подписания Авраамского договора (15 сентября 2020 года) 250 тыс. израильских туристов посетили ОАЭ. Создание еврейских учреждений, наряду с супермаркетом ”Римон”, скорее всего, привлечет еще больше туристов, не только израильтян, но и представителей более широкой еврейской диаспоры.

По состоянию на январь 2022 года в ОАЭ проживало 350-500 евреев. Чтобы увековечить религиозное разнообразие Эмираты планируют в ближайшие годы построить рядом мечеть, синагогу и церковь.