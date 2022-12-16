Казахстанский Сарайчик - "малый дворец" Золотой Орды

Сарайчик - один из самых древних городов-памятников Казахстана. История его возникновения уходит корнями во времена Чингисхана и Хана Батыя. Город был столицей одной из областей Золотой Орды, после ее распада - Ногайской Орды, а затем и Казахского ханства. В одном из самых значимых городов на Великом Шелковом пути похоронено семь ханов, живших с XIII по XVI века.

Временем основания города считают XIII век. Согласно легенде, его построили по приказу хана Батыя. Некоторые исследователи выделяют в истории Сарайчика три этапа. Во время первого, началось возведение города, его центральная часть была построена в основном из сырцового кирпича. Второй этап, по мнению ученых, можно отнести к временам Золотой Орды, тогда город быстро развивался и достиг своего расцвета. Заключительный этап связывают со временем Ногайской Орды. Позднее Сарайчик был присоединен к Казахскому ханству.

Сарайчик (или Сарайшык) был построен на холмистом берегу нынешней реки Урал на стыке Европы и Азии. Во времена Золотой Орды город стал торговой и экономической столицей, так как был одним из центров Великого Шелкового пути. Оттуда велась активная торговля с Китаем, Индией, Хорезмом, поэтому в городе можно было встретить торговцев и путешественников со всего мира, повсюду звучала китайская, тюркская и арабская речь. В ходе археологических исследований, в Сарайчике было найдено множество фрагментов домашней утвари, среди которых были и образцы китайского фарфора, котлы хорезмийского производства, кувшины иранского происхождения.

В городе было развито ремесленное дело, горожане активно занимались гончарным производством, огородничеством и рыболовством, также чеканились монеты и изготавливались изделия из кости и кожи. В Сарайчике также был уникальный по тем временам водопровод и канализация из керамических труб. Это отмечал в своих трудах арабский путешественник Ибн Баттута в 1334 году: "Меня удивила система водопроводов. В Сарайшыке вода сама приходит в каждый дом… Я объездил весь мир. Оказывается, Сарайшык – самый крупный город после Багдада. В нем расположена ханская ставка, блистают своей красотой четыре мечети и множество караван-сараев".

В ходе исследований было выяснено, что строительство в городе шло по единому плану, строились широкие улицы и площади. По некоторым данным, дома имели по 2-4 комнаты 4 на 5 метров, полы были сделаны из утрамбованной глины, стены и суфы обмазывались слоем глиняной штукатурки и затем были побелены. Помимо жилых помещений в домах были места для хранения продуктов и зерна.

Расположение города периодически менялось. Это было связано с изменениями в русле реки, а также с разрушениями из-за вторжения войск Тамерлана.

В 1580 году город был полностью разрушен неподконтрольными Ивану Грозному казаками, которых называли "воровские".

В 1999 году на месте древнего города был создан музейно-мемориальный комплекс. В музее хранится большое количество экспонатов, найденных во время исследований местности.