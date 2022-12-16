РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Горы Сочи защитят от оползней молодые саженцы 

Горы Сочи защитят от оползней молодые саженцы 

Кубанские экологи на сочинском курорте "Роза Хутор" для предупреждения эрозии почвы и оползней высадили более 17 тыс саженцев черной ольхи, площадь которых превысила три гектара. 

"Высадка проводилась в непосредственной близости от инфраструктуры курорта на территории полосы отвода лесохозяйственной дороги "Мзымта" вдоль одноименной реки. Там, где отсутствует растительность и почва подвержена смывам. Эрозия почвы характерна для нашего региона, среди причин - большой угол наклона гор и огромное количество осадков, из-за которых вода подмывает землю", - рассказал руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев, передает портал Юга.ру. 
Это растение для укрепления склонов выбрали не случайно – именно оно показало максимальную степень приживаемости, практически 90%. 

Ее деревья активно растут в течение 70-ти лет, могут достигать 25 м в высоту и более 70 см в диаметре ствола. Продолжая подбирать видовой состав для сохранения биоразнообразия, специалисты экологической службы курорта также высадили 200 корней кавказского граба, приживаемость которого оценят предстоящей весной. Посадки планируют продолжить и в следующем году.

890 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version