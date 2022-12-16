Горы Сочи защитят от оползней молодые саженцы 

16 дек. 0:43

Кубанские экологи на сочинском курорте "Роза Хутор" для предупреждения эрозии почвы и оползней высадили более 17 тыс саженцев черной ольхи, площадь которых превысила три гектара.

"Высадка проводилась в непосредственной близости от инфраструктуры курорта на территории полосы отвода лесохозяйственной дороги "Мзымта" вдоль одноименной реки. Там, где отсутствует растительность и почва подвержена смывам. Эрозия почвы характерна для нашего региона, среди причин - большой угол наклона гор и огромное количество осадков, из-за которых вода подмывает землю", - рассказал руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев, передает портал Юга.ру.

Это растение для укрепления склонов выбрали не случайно – именно оно показало максимальную степень приживаемости, практически 90%.

Ее деревья активно растут в течение 70-ти лет, могут достигать 25 м в высоту и более 70 см в диаметре ствола. Продолжая подбирать видовой состав для сохранения биоразнообразия, специалисты экологической службы курорта также высадили 200 корней кавказского граба, приживаемость которого оценят предстоящей весной. Посадки планируют продолжить и в следующем году.