Приемы и методы армянской информационной войны

Несмотря на окончание боевых действий и подписание сторонами соглашения о прекращении огня, Армения продолжает вести против Азербайджана информационную войну, пишет Modern Diplomacy.

Во время Первой Карабахской войны армяне карабахского региона Азербайджана находились под идеологическим влиянием радикальных армянских организаций; затем они объявили об отделении этого региона посредством так называемого референдума. Армения вооружала эти сепаратистские группы против Азербайджана; осуществляла теракты в азербайджанских регионах, преуспев в манипулировании международным общественным мнением через свою диаспору. Затем армянская армия пересекла границу в ходе прямого вторжения, которое можно расценивать как этническую чистку, в результате которой почти миллион человек стали беженцами на три десятилетия. Дипломатические усилия по прекращению оккупации в течение последующих 30 лет не дали результатов и после очередной провокации 27 сентября 2020 года началась новая война. Для удерживания территорий во время Второй карабахской войны оккупанты применяли различные тактики: дезинформация, кибератаки и удары баллистическими ракетами по гражданским объектам и стратегической инфраструктуре.

Во время Второй Карабахской войны Армения определила три основные целевые группы, на которые направила кампании по дезинформации: армянское общество; народ Азербайджана; международное сообщество.

Армянское общество вот уже 30 лет находится под жестким националистически-идеологическим влиянием. Армянская община считает, что то, что им говорят, и есть единственная правда. Во время 44-дневной войны каждое отступление армянских войск объявлялось с опозданием на несколько дней. В то время как Армения исполняла роль жертвы за рубежом, внутри страны распространялась информация о том, что Азербайджан несет большие потери; более того, утверждалось, что они воюют не только против азербайджанцев, но никаких доказательств представлено не было. В Ереване надеялись на международную поддержку, затягивая войну.

Армения пыталась раздуть в Азербайджане социальные волнения, используя местные этнические меньшинства. Однако азербайджанский народ сопротивлялся вторжению. Среди жертв были и русские азербайджанцы. Армения также пыталась посеять страх и панику, нападая на гражданские населенные пункты в Азербайджане, но, делая это, одновременно продолжала играть роль жертвы на международной арене. При этом в стране проводилась серьезная политика черной пропаганды, разжигания ненависти и дезинформации с использованием СМИ и социальных сетей.

Армения вела на международной арене три типа информационных кампаний. У христианских стран она пыталась создать впечатление, что война идет между "христианским демократическим государством и мусульманским недемократическим государством". Одновременно Армения попыталась заручиться поддержкой либералов на Западе, создав представление о том, что мирное армянское меньшинство, проживающее в Азербайджане, подвергается нападению со стороны Азербайджана. Для мусульманских стран создавался образ войны не религиозной, а этнической. В частности, для арабских стран, принимая во внимание геополитические условия того периода, Армения пыталась создать представление о том, что идет турецко-армянская война.

Для создания ложного представления на международной общественной арене Армения активно использовала социальные сети. В первые два дня войны было создано множество аккаунтов в Twitter для обсуждения конфликта.

В период с 27 по 29 сентября было изучено 206116 твитов, содержащих хэштеги, связанные с конфликтом. За это время в наборе данных было идентифицировано 70350 уникальных учетных записей, из которых 7764 было созданы в течение этих двух дней. На эти недавно созданные аккаунты приходилось 14,5% всех твитов. Более того, можно было увидеть, что через эти твиттер-аккаунты официальные новости правительства Армении распространялись на английском, испанском, украинском и немецком языках.

23 февраля в Twitter было сделано заявление по этому поводу: "После завершения наших расследований 373 связанных учетных записи были навсегда заблокированы в Твиттере за нарушение нашей политики манипулирования платформой. Мы исследовали и удалили 35 учетных записей, имевших отношение к правительству Армении. Эти учетные записи были созданы для продвижения нарративов, нацеленных на Азербайджан… В некоторых случаях фальшивые учетные записи якобы представляли государственных и политических деятелей Азербайджана, а также новостные агентства, утверждающие, что действуют в Азербайджане."

Эти аккаунты занимались рассылкой спама, чтобы привлечь подписчиков и усилить армянскую позицию. Установлено, что фейковый аккаунт велся от имени Минобороны Азербайджана и некоторых должностных лиц. При этом, согласно официальной информации, обнародованной государственными организациями Азербайджана, в период 44-дневной войны с армянской стороны было совершено 2678 обстрелов. Оккупанты пытались скрыть факты с помощью дезинформации, узаконить оккупацию азербайджанских территорий, предотвратить возвращение гражданского населения и оказать давление на Азербайджан, чтобы тот согласился с фактом оккупации.

Пока Азербайджан защищался от вторжения войск на фронте, ему также приходилось бороться с дезинформацией на международной арене. Для предоставления достоверной информации президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал более 30 докладов исключительно для международных СМИ, в Баку были проведены встречи с международными информационными агентствами.

Если бы Азербайджан не реализовал успешную коммуникационную стратегию, сторонники оккупации могли бы добиться своих целей. Поэтому существует потребность в стратегической коммуникации, которую необходимо активно развивать в отношении таких ситуаций. В данном случае Азербайджан осуществил успешную стратегическую коммуникационную инициативу, которая может послужить примером для многих государств, пострадавших от несправедливости.