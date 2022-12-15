СКФУ открыл в Армении Международную молодежную зимнюю школу

15 дек. 21:58

Студенты из зарубежных стран приступили к обучению в Международной молодежной зимней школе, открытой Северо-Кавказским федеральным университетом в Армении, сообщает пресс-служба СКФУ.

"Международная молодежная зимняя школа открыта СКФУ в рамках реализации при поддержке Россотрудничества международного проекта "Русский язык: моя формула успеха" для студентов филологических и педагогических факультетов из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана", - сказано в сообщении.

В вузе отметили, что проект поставил задачу продвинуть и популяризовать русский язык за рубежом.

"У наших стран общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций, а русский язык объединяет единое цивилизационное пространство государств-участников проекта", - цитирует пресс-служба ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.