Байден пригласил страны Африки присоединиться к "Большой двадцатке"

15 дек. 22:57

Президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к "Большой двадцатке" (G20). Об этом он заявил на саммите США – Африка в Вашингтоне.

"<...> Сегодня я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена", - цитирует главу Белого дома ТАСС.

Напомним, саммит США - Африка проходит в Вашингтоне 13-15 декабря. В нем участвуют главы государств и правительств 49 стран Африки, а также представитель Африканского союза. Саммит пропускают Буркина-Фасо, Гвинея, Мали и Судан. В США пояснили, что не пригласили представителей этих стран на саммит, так как там произошли госперевороты и Африканский союз не признает правителей, пришедших в результате к власти. Также встречу пропускает Эритрея, с которой у США нет полноценных дипломатических отношений.