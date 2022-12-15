В Кабардино-Балкарии проложат первые всесезонные тюбинговые трассы для взрослых и детей

15 дек. 22:46

В Кабардино-Балкария будет создана всесезонная тюбинговая трасса с пластиковым покрытием и бугельным подъемником. Об этом сообщили в Минкурортов и туризма региона.

Трасса появится в экопарке "Долина Нарзанов", ее протяженность для катания на ватрушках составит 450 метров. В экопарке также будет и детская тюбинговая горка с пятью трассами спуска протяженностью более 45 метров, 30-метровый детский троллей, а также детский городок с башней, горками и проходами.

Отмечается, что трассы, которые были построены по индивидуальному проекту, прошли сертификацию и безопасны для катания.

Открытие новых туристических объектов в экопарке намечено на 17 декабря, передает "Интерфакс-Юг".