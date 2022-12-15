Армянские военные и НВФ обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском и Агдамском районах

15 дек. 22:27

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что вечером 15 декабря позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Подразделения ВС Армении в 20.00 с позиций в направлении населенного пункта Гызылджыг Зангезурского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района, говорится в сообщении.

Практически в то же время, 15 декабря в 20:10, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района, информирует Минобороны Азербайджана.

Азербайджанскими военными, дислоцированными в указанных направлениях, предприняты адекватные ответные меры, добавили в ведомстве.