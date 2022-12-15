Госдеп: США не нацелены на блокирование всей финансовой системы России

15 дек. 21:51

США не намерены блокировать всю финансовую систему России. Об этом на брифинге 15 декабря заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.

По его словам, Вашингтон хочет минимизировать ущерб для мирового рынка, поэтому будет действовать осторожно. В частности, О'Брайен отметил, что США не будут принимать меры по отключению всех банков России от международной межбанковской системы SWIFT.

"Мы осознаем, что банки выполняют множество операций во многих местах. Мы внимательно изучаем каждый банк и стараемся избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет осуществлять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это (введение санкций - прим. ред.) как постепенное движение, а не как попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу", - цитирует дипломата ТАСС.

Он подчеркнул, что США считают это жизненно важным для того, чтобы позволить мировым рынкам функционировать, позволить России поставлять продовольствие, удобрения и энергоносители, которые она поставляет, особенно глобальному Югу.