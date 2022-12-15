В ООН сомневаются в скором расширении зерновой сделки

15 дек. 23:13

Маловероятно, что в ближайшем будущем в зерновую сделку будут включены новые украинские порты, заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс в четверг агентству Reuters.

"Я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем", - сказал он.

Гриффитс добавил, что также маловероятно, что вскоре сократится время досмотра судов, которые следуют из украинских портов или обратно.

Заместитель генсека ООН рассказал, что продолжается работа над соглашением о возобновлении экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. "Это явно в наших интересах, поскольку в настоящее время экспорт удобрений в страны глобального Юга еще более важен, чем поставки зерна", - отметил Гриффитс.

Компания "Тольяттиазот" приостановила поставки аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса 24 февраля.