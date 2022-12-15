Саломе Зурабишвили ждет встречи с Ильхамом Алиевым

15 дек. 21:43

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассчитывает на то, что в ближайшее время президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Грузию. Об этом она заявила на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Напомним, в октябре Ильхам Алиев посещал Грузию с рабочим визитом, однако так и не встретился с Зурабишвили. В администрации правительства объяснили это тем, что в повестке дня не было вопроса, который мог быть рассмотрен с президентом Грузии.

Как отмечается в сообщении администрации президента, Зурабишвили приветствовала официальный визит Али Асадова в Грузию и выразила надежду, что официальный визит Ильхама Алиева в Грузию состоится в ближайшее время.

На встрече стороны также акцентировали внимание на том, что на фоне ситуации в регионе и мире дружеские, партнерские отношения между Грузией и Азербайджаном приобретают все большее значение. Помимо этого, они поговорили об углублении сотрудничестве в экономике, энергетике и инфраструктурной сфере, передает "Sputnik Грузия".