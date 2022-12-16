Бесплатные кружки по робототехнике начнут работу в Казахстане в следующем году 

16 дек. 1:25

В Казахстане появятся бесплатные кружки и секции для детей по робототехнике. Об этом заявил глава Минпросвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Совета по развитию робототехники и программирования.

"Со следующего года начнется размещение госзаказа из местных бюджетов на кружки и секции для детей по робототехнике. То есть ребята теперь смогут бесплатно, за счет местного бюджета, обучиться робототехнике в частных центрах. Это, безусловно, даст новый толчок развитию IT-компетенций у наших школьников", - сказал он.

Также на встрече обсуждались дальнейшие совместные действия по развитию STEM-движения среди учащихся, передает Sputnik Казахстан.