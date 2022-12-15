Трудовые мигранты в России получат электронные удостоверения 

15 дек. 21:29

Вскоре в России могут ввести для трудовых мигрантов систему с биометрической идентификацией, заявил гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук.

Проектом займутся Главное управление по вопросам миграции МВД совместно с Минцифры. "Гознак" в нем выполняет роль сервисной организации.

Планируется, что цифровой профиль должен содержать сведения о прибывшем в Россию гражданине: его биометрические данные, информацию о месте жительства, работе и правовом статусе. Также через эту систему мигрант сможет заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить платежи, узнавать о сроках действия трудовых патентов и многое другое, передает РИА Новости.

Также в планах государства - разработка для мигрантов аналога "Госуслуг", что позволило бы иностранцам получать государственные услуги в электронном виде.