США готовы ввести вторичные санкции против Турции за нарушение режима санкций против России

15 дек. 21:22

Турецкие компании могут быть наказаны за несоблюдение американского режима антироссийских санкций, сообщил в четверг координатор санкционной политики при Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен.

"Как всегда в случае с Турцией, у нас идут очень открытые и откровенные обмены мнениями. И мы ясно даем понять, что когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций [в отношении России], мы будем это делать. И мы будем вводить [вторичные] санкции [в отношении нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм], когда такое необходимо", - сказал он на онлайн-брифинге.

В Госдепе осознают, что такие шаги негативно отражаются на отношениях США и Турции. "Мы предельно ясно дали понять как турецкому правительству, так и турецкому частному сектору, что ожидаем [от них] соблюдения [введенных против РФ] санкций. Мы видим, что турецкий частный сектор очень четко это понимает и в значительной степени соблюдает [санкционный режим]", - отметил О'Брайен.

Он заявил, что Вашингтон продолжит тесно взаимодействовать с властями Турции и частным сектором "с целью убедиться, чтобы санкции соблюдаются, а в случае их несоблюдения будут приняты определенные меры". "Иногда эти действия представляют собой дополнительные санкции за уклонение от санкций <...>. Иногда это другие шаги, которые останавливают поведение, нарушающее [санкционный режим]. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - сообщил О'Брайен.

По его словам, консультации с Анкарой продолжатся, и Турции, "возможно, придется изменить некоторые из ее планов по дальнейшему взаимодействию с Россией".