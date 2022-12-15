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США готовы ввести вторичные санкции против Турции за нарушение режима санкций против России

США готовы ввести вторичные санкции против Турции за нарушение режима санкций против России

Турецкие компании могут быть наказаны за несоблюдение американского режима антироссийских санкций, сообщил в четверг координатор санкционной политики при Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен.

"Как всегда в случае с Турцией, у нас идут очень открытые и откровенные обмены мнениями. И мы ясно даем понять, что когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций [в отношении России], мы будем это делать. И мы будем вводить [вторичные] санкции [в отношении нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм], когда такое необходимо", - сказал он на онлайн-брифинге.

В Госдепе осознают, что такие шаги негативно отражаются на отношениях США и Турции. "Мы предельно ясно дали понять как турецкому правительству, так и турецкому частному сектору, что ожидаем [от них] соблюдения [введенных против РФ] санкций. Мы видим, что турецкий частный сектор очень четко это понимает и в значительной степени соблюдает [санкционный режим]", - отметил О'Брайен.

Он заявил, что Вашингтон продолжит тесно взаимодействовать с властями Турции и частным сектором "с целью убедиться, чтобы санкции соблюдаются, а в случае их несоблюдения будут приняты определенные меры". "Иногда эти действия представляют собой дополнительные санкции за уклонение от санкций <...>. Иногда это другие шаги, которые останавливают поведение, нарушающее [санкционный режим]. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - сообщил О'Брайен.

По его словам, консультации с Анкарой продолжатся, и Турции, "возможно, придется изменить некоторые из ее планов по дальнейшему взаимодействию с Россией".

 

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