Министры энергетики стран ЕС попробуют договориться о лимите цен на газ в понедельник

15 дек. 20:54

Лидеры Европейского союза обратились к министрам своих стран с призывом договориться 19 декабря о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Об этом сказано в заключениях по энергетике и экономике саммита глав государств ЕС, передает РИА Новости.

"Евросовет призывает Совет завершить 19 декабря 2022 году свою работу над… постановлением Совета, создающим механизм коррекции рынка", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЕС пытается установить потолок цен на газ на уровне 200 евро за МВт ч, что составит примерно 2 тыс евро за 1 тыс куб метров.

Напомним, 19 декабря состоится встреча глав Минэнерго ЕС, на котором будет вновь обсуждаться этот механизм, который предполагает ограничение скачков цен на газ.