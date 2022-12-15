Азербайджан и Катар могут нарастить сотрудничество в сфере энергетики

15 дек. 21:05

Азербайджан и Катар имеют потенциал для развития двусторонних отношений в ряде сфер, в том числе в энергетике, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного Национальному дню Катара.

Шахбазов отметил, что Азербайджан и Катар являются дружественными странами, идущими по пути динамичного развития двусторонних отношений. Товарооборот между странами растет. "С января по октябрь 2022 года в товарообороте между Азербайджаном и Катаром наблюдалась динамика роста. Есть большой потенциал для расширения партнерских отношений между двумя странами в сферах энергетики, транспорта, логистики, взаимных инвестиций и других сферах экономики", - заявил глава Минэнерго Азербайджана.