Турция и Иран обсудили ситуацию на границе

15 дек. 20:40

В иранском городе Маку состоялась встреча делегаций Ирана и Турции.

Главной темой переговоров стали вопросы пограничной безопасности и торговли. Турецкую делегацию на них возглавлял губернатор провинции Ыгдыр Хусейн Энгин Сарыибрагим.

В ходе своего выступления он отметил, что рассчитывает на то, что дружба и добрососедские отношения между Турцией и Ираном будут нарастать, в том числе в культурной, социальной и торговой сферах.

По итогам переговоров был подготовлен протокол, передает агентство Anadolu.