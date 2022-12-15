Самолеты из России в Египет начнут летать через небо Сирии?

15 дек. 20:32

Росавиация согласовывает маршрут полета авиакоммпании iFly в Египет через воздушное пространство Сирии.

В ведомстве отметили, что 15 декабря были значительно задержаны три рейса авиакомпании iFly по маршрутам Внуково - Хургада - Внуково и Внуково - Шарм-Эль-Шейх - Внуково. "При осуществлении указанных рейсов авиакомпания планировала на маршруте использовать воздушное пространство Сирии – регион, потенциально опасный для полетов гражданских воздушных судов и где существует серьезный риск для безопасности международных полетов", - отмечается в сообщении.

"С целью организации указанных выше полетов Росавиацией проводятся процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами", - заявили в Росавиации.

Авиакомпания до начала полетов не провела предварительную работу по оценке рисков и возможности безопасного использования воздушного пространства Сирии для полетов в Египет.