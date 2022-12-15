Десяткам жителей Ставропольского края показали, как оказывать первую помощь

15 дек. 19:49

За первый месяц бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи в Пятигорске и Ставрополе прошли 100 человек. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе "Прямой линии" с жителями региона.

Он подчеркнул, что курсы проводятся на базе медицинских учреждений.

В ходе общения руководителю региона поступило обращение о расширении числа населенных пунктов, в которых будут эти курсы, а также о предоставлении слушателям курса жилья на время обучения. "Проработаем вопрос возможности пребывания обучающихся в общежитиях на время обучения", - цитирует Владимирова "Интерфакс-Юг".