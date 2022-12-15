Азербайджан и Грузия расширят экономическое сотрудничество

15 дек. 19:42

Азербайджан и Грузии заключили несколько документов, направленных на развитие взаимодействия в экономической сфере. Они были подписаны по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.



В частности, меморандум о взаимопонимании оформили Торгово-промышленная палата Грузии и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, а также министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства и министерство сельского хозяйства Азербайджана.



"Между нашими народами и странами существует полное взаимопонимание и полная дружба. Эти отношения углубляются, и я также хотел бы отметить, что благодаря нашему образцовому партнерству мы будем способствовать более стабильному Южному Кавказу", - сказал по итогам заседания премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Он подчеркнул, что целью Тбилиси и Баку является обеспечение стабильности в регионе, что станет основой для большего экономического развития и большего процветания народов, передает "Sputnik Грузия".