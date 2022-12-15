Под санкции США попали 29 российских губернаторов

15 дек. 20:18

США ввели санкции против 29 губернаторов российских регионов за реализацию приказа о частичной мобилизации в РФ.

"Эти губернаторы контролируют и обеспечивают выполнение призыва граждан в ответ на недавний российский приказ о мобилизации", - следует из распространенного заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

Под санкции попали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а также главы Башкирии, Чувашии, Якутии и другие российские губернаторы.