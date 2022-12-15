Байрамов сообщил о планируемых переговорах с Арменией до конца декабря

15 дек. 20:09

Встреча на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоится до конца декабря, об этом рассказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что с первого дня инициатором мирного соглашения была азербайджанская сторона, все инициативы были со стороны Азербайджана.

"Открытость Азербайджана к диалогу еще раз свидетельствует о поддержке решения вопросов в условиях сотрудничества. Этот подход Азербайджан продемонстрировал и ранее, - заявил министр.

По его словам, до конца месяца может состояться очередной раунд переговоров с армянской стороной.

Байрамов напомнил, в течение последних двух лет периодически проводились встречи в трехстороннем формате. "Встречи в других форматах не являются исключением. Азербайджанская сторона всегда выступает за проведение встреч в любом формате. Даже если встреча и не приносит особых результатов, само обсуждение остающихся открытыми вопросов - это положительный момент", - сказал глава МИД Азербайджана.