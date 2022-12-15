Представительство Фонда Гейдара Алиева в России устроило новогодний праздник в московском детском доме

Сегодня в Центре содействия семейному воспитанию "Наш дом" представительство Фонда Гейдара Алиева в России устроило новогодний праздник с раздачей подарков и спектаклем театра Образцова.

Как заявила "Вестнику Кавказа" руководитель гуманитарных программ российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова, "мы рады, что сегодня вновь здесь в гостях и в канун Нового года можем поздравить ребят. Сегодняшние дети – это те, кто завтра будет решать судьбы стран, планеты, всего человечества! Сегодня – дети, завтра – народ!"

"Сегодняшний мир принадлежит взрослым, и мы должны оставить детям в наследство мирную счастливую Землю. Дети – завтрашний день нашей планеты. Проблемы детей никогда не остаются без внимания Фонда Гейдара Алиева, это одно из главных направлений деятельности Фонда под руководством первого вице-президента АР Мехрибан ханум Алиевой. Вице-президент Фонда и глава его российского представительства Лейла ханум Алиева неизменно поддерживает любые проекты во всех странах, призванные помочь детям, сделать их жизнь ярче и счастливее", - отметила Тамилла Ахмедова.

Она также рассказала, что Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" поддерживает давние отношения с детским домом №1 города Баку: "Ребята не раз ездили друг к другу в гости, знакомились, весело проводили время. Отрадно, что дети наших стран и народов растут под надежной защитой государства и общества, в атмосфере взаимоуважения друг к другу. Самые крепкие и самые искренние отношения в дружбе завязываются именно в детстве. Сегодня – детская дружба, завтра – дружба между народами".

Директор Центра содействия семейному воспитанию "Наш дом" Вадим Меньшов заметил, что сотрудники Фонда Гейдара Алиева стали членами большой семьи Центра: "Мы родственники, и мы вместе создаем новые программы, новые проекты, вместе занимаемся трудоустройством ребят, помогаем выпускникам. Организуемый фондом новогодний праздник у нас уже стало ежегодным. С одной стороны, мы привыкли к нему, с другой стороны, дети всегда ждут этого дня. Поэтому хочется сказать огромное спасибо и Фонду, и лично Лейле ханум за такую заботу о наших ребятах".