Путин обратил внимание на качество автодорог

15 дек. 19:20

Президент России Владимир Путин распорядился привести в порядок дороги в регионах страны.

"Важнейшим условием для наращивания деловой и инвестиционной активности, создания рабочих мест является опережающее развитие инфраструктуры", - сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны",- выразил уверенность президент.

Далее Путин, в качестве следующего шага, предложил привести в порядок региональные трассы