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Путин обратил внимание на качество автодорог

Путин обратил внимание на качество автодорог

Президент России Владимир Путин распорядился привести в порядок дороги в регионах страны.

"Важнейшим условием для наращивания деловой и инвестиционной активности, создания рабочих мест является опережающее развитие инфраструктуры", - сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны",- выразил уверенность президент.

Далее Путин, в качестве следующего шага, предложил привести в порядок региональные трассы

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