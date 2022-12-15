Что происходит в Лачинском коридоре?

15 дек. 19:01

В зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе недалеко от города Шуша с 12 декабря продолжается акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО). Они выступают против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений. Сегодня к манифестантам присоединился Исрафил Ашурлы, генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана.